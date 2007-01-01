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Новость дня Криминал

Калужского бизнесмена подозревают в мошенничестве при ремонте дороги

Региональный СК возбудил уголовное дело. Об этом ведомство проинформировало в среду, 11 сентября.
Анастасия Каторгина
13:05 сегодня
0 571
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По версии следствия, в 2023 году предприниматель в рамках контракта отремонтировал дорогу по улице Школьной в поселке Воротынск.

После проведения экспертизы оказалось, что заявленная стоимость выполненных работ значительно превышает фактическую.

В итоге ущерб от действий бизнесмена составил 600 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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дороги деньги
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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

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Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

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15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

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maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

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maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

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