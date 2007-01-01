Калужского бизнесмена подозревают в мошенничестве при ремонте дороги
Региональный СК возбудил уголовное дело. Об этом ведомство проинформировало в среду, 11 сентября.
По версии следствия, в 2023 году предприниматель в рамках контракта отремонтировал дорогу по улице Школьной в поселке Воротынск.
После проведения экспертизы оказалось, что заявленная стоимость выполненных работ значительно превышает фактическую.
В итоге ущерб от действий бизнесмена составил 600 тысяч рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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