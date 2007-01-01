Калужского бизнесмена подозревают в мошенничестве при ремонте дороги

Региональный СК возбудил уголовное дело. Об этом ведомство проинформировало в среду, 11 сентября.

По версии следствия, в 2023 году предприниматель в рамках контракта отремонтировал дорогу по улице Школьной в поселке Воротынск.

После проведения экспертизы оказалось, что заявленная стоимость выполненных работ значительно превышает фактическую.

В итоге ущерб от действий бизнесмена составил 600 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.