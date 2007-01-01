Жительница Обнинска, которой угрожали убийством, получит компенсацию

Женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с 62-летнего местного жителя полтора миллиона рублей за причиненный моральный вред.

Об этом на днях сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Так, в 2021 году в ТСН «Вишневый сад-2» Малоярославецкого района мужчина угрожал калужанке убийством. Он ударил ее по лицу предметом, похожим на пистолет.

Причем фигурант дела в содеянном не раскаялся и не принес извинений.

В итоге суд частично удовлетворил требования жительницы наукограда и взыскал с него 50 тысяч рублей.

Пока решение в законную силу еще не вступило.