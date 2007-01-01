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Криминал

Жительница Обнинска, которой угрожали убийством, получит компенсацию

Женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с 62-летнего местного жителя полтора миллиона рублей за причиненный моральный вред.
Анастасия Каторгина
11:13 сегодня
0 427
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Об этом на днях сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Так, в 2021 году в ТСН «Вишневый сад-2» Малоярославецкого района мужчина угрожал калужанке убийством. Он ударил ее по лицу предметом, похожим на пистолет.

Причем фигурант дела в содеянном не раскаялся и не принес извинений.

В итоге суд частично удовлетворил требования жительницы наукограда и взыскал с него 50 тысяч рублей.

Пока решение в законную силу еще не вступило.  

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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:29 сегодня
7 928
Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
14:20 сегодня
7 1427
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
14:17 сегодня
2 3799
maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

...
Общество
Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
13:55 сегодня
1 484
SergeyKLG

Заставь дурака богу молиться ....

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
13:04 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ ...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
12:55 сегодня
2 374
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я спросил у ясеня.....Ясень не ответил мне.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
11:57 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В России резко упали продажи алкогольной продукции, но ещё резче увеличились продажи сахара и дрожжей.

...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков
11:55 сегодня
2 423
mrTJohn

в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
11:37 сегодня
2 374
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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