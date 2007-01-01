Жительница Обнинска, которой угрожали убийством, получит компенсацию
Об этом на днях сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Так, в 2021 году в ТСН «Вишневый сад-2» Малоярославецкого района мужчина угрожал калужанке убийством. Он ударил ее по лицу предметом, похожим на пистолет.
Причем фигурант дела в содеянном не раскаялся и не принес извинений.
В итоге суд частично удовлетворил требования жительницы наукограда и взыскал с него 50 тысяч рублей.
Пока решение в законную силу еще не вступило.
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....