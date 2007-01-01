Калужанин вложил в фальшивую биржу 4 миллиона рублей
Житель Калуги стал жертвой мошенников, сообщили в среду, 11 сентября, в полиции.
Всё началось с того, что мужчине позвонил незнакомец, который представился финансовым консультантом и предложил заработать.
В течение месяца калужанин переводил деньги, часть которых он одалживал у знакомых и брал в кредит.
Потом житель Калуги захотел обналичить свой счёт с прибылью, но в этот момент финансовый аналитик перестал выходить на связь.
Ведется расследование уголовного дела.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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