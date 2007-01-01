Калужанин вложил в фальшивую биржу 4 миллиона рублей

Житель Калуги стал жертвой мошенников, сообщили в среду, 11 сентября, в полиции.

Всё началось с того, что мужчине позвонил незнакомец, который представился финансовым консультантом и предложил заработать.

В течение месяца калужанин переводил деньги, часть которых он одалживал у знакомых и брал в кредит.

Потом житель Калуги захотел обналичить свой счёт с прибылью, но в этот момент финансовый аналитик перестал выходить на связь.

Ведется расследование уголовного дела.