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Криминал

Калужанин вложил в фальшивую биржу 4 миллиона рублей

Житель Калуги стал жертвой мошенников, сообщили в среду, 11 сентября, в полиции.
Дмитрий Ивьев
09:52 сегодня
0 294
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Всё началось с того, что мужчине позвонил незнакомец, который представился финансовым консультантом и предложил заработать.

В течение месяца калужанин переводил деньги, часть которых он одалживал у знакомых и брал в кредит.

Потом житель Калуги захотел обналичить свой счёт с прибылью, но в этот момент финансовый аналитик перестал выходить на связь.

Ведется расследование уголовного дела.

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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

...
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15:29 сегодня
7 928
Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

...
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В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
14:20 сегодня
7 1427
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

...
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14:17 сегодня
2 3799
maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

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Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
13:55 сегодня
1 484
SergeyKLG

Заставь дурака богу молиться ....

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я спросил у ясеня.....Ясень не ответил мне.

...
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11:57 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В России резко упали продажи алкогольной продукции, но ещё резче увеличились продажи сахара и дрожжей.

...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков
11:55 сегодня
2 423
mrTJohn

в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

...
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11:37 сегодня
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