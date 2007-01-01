В Калужской области мужчина угнал машину и попал в ДТП

Подозреваемым оказался 37-летний житель другого региона.

Полиция расследует два уголовных дела. Об том УМВД сообщило в среду, 11 сентября.

По версии правоохранителей, мужчина обратил внимание на припаркованный автомобиль. Пытаясь попасть в салон машины, он поочередно дергал дверные ручки и обнаружил, что одна из них не заперта.

В итоге фигурант дела сел за руль и уехал, однако по дороге не справился с управлением и попал в аварию, после чего покинул место происшествия.

Через какое-то время подозреваемый вновь захотел покататься на этой машине, однако на одном из перекрестков транспорт сломался.

Мужчина попытался ее починить, но в этот момент его заметила полиция.

Теперь фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.