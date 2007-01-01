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Криминал

Мама похищенной девочки сказала, что ей жаль осужденного

Ирина Липовая считает главным инициатором и виновником произошедшего мать осужденного Андрея Новикова.
Михаил Тырин
11:47 сегодня
1 360
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- Посадить своего ребенка на восемь лет - это очень жестоко, - говорит она.

Во вторник, 10 сентября Андрей Новиков решением Калужского областного суда был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Рассмотрение дела в отношении его подельников – матери, отца и отчима – продолжается.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Мой господин

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mrTJohn

Через пару лет, наверное новости будут такими: "Теперь о погоде. Над Калужской областью сегодня ожидаются небольшие дожди, местами возможны атаки беспилотников и балистических ракет. Выходя из бомбоубежища, рекомендуем захватить маскировочный зонт и бронежилет."

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maks17

Очень хорошо, коли так на самом деле.А что с другими улицами? Что вообще заасфальтировали летом в городе,кроме пл. Победы,Синих мостов,Чижевского и Рылеева кусками? Обещали даже Мичурина закатать за счет выделенных доп.средств

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lzz-lena

Может тоньше и не стало, но визуально - да... Вместо того, чтобы делать как лучше : дороги шире, парковки вместительнее, тротуары удобнее, делаем как всегда - чтобы народ побился о выступающие бордюры, чтобы встать было негде, и пройти нельзя. Может что-то в консерватории подправить?

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