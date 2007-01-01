Мама похищенной девочки сказала, что ей жаль осужденного

Ирина Липовая считает главным инициатором и виновником произошедшего мать осужденного Андрея Новикова.

- Посадить своего ребенка на восемь лет - это очень жестоко, - говорит она.

Во вторник, 10 сентября Андрей Новиков решением Калужского областного суда был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Рассмотрение дела в отношении его подельников – матери, отца и отчима – продолжается.