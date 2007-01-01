Андрей Новиков получил восемь лет строгого режима за похищение 8-летней девочки

Во вторник, 10 сентября, в Калужском областном суде объявлен приговор одному из участников организованной преступной группы, совершившей резонансное преступление в ноябре прошлого года в Козельске.

Обвинение выдвинуто по двум статьям – похищение и вымогательство. Суд учел, что подсудимый заключил соглашение со следствием и помог выявить новые детали и обстоятельства преступления. Дело рассматривалось в особом порядке.

Однако, с учетом особой тяжести совершенных преступлений прокурор попросил назначить совокупное наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Решением суда Андрей Новиков признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также потерпевшей стороной выдвинут гражданский иск о выплате компенсации похищенной девочке и ее матери в сумме 1 млн рублей, который удовлетворен полностью.

В настоящее время продолжаются судебные слушания в отношении еще троих членов преступной группы.