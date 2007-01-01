+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге полицейского пытались подкупить за 3000 рублей
Криминал

В Калуге полицейского пытались подкупить за 3000 рублей

Уголовное дело о мелком взяточничестве завели на 60-летнего мужчину, рассказали 10 сентября в управлении МВД.
Дмитрий Ивьев
10:25 сегодня
0 308
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он попал в отделения после конфликта с другим человеком в баре.

Калужанин несколько раз предлагал полицейскому деньги, чтобы его не привлекли к административной ответственности, а потом положил на стол около 3000 рублей.

Сотрудник полиции сообщил дежурному о взятке.

Жителю Калуги грозит до года лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
7 оценили
29%
29%
14%
0%
29%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Мой господин

Скоро отпустят и медаль дадут

...
Криминал
Мама похищенной девочки сказала, что ей жаль осужденного
12:13 сегодня
1 360
ajax

...
Спорт
Юные калужские футболисты выиграли со счетом 12:0
10:34 сегодня
1 439
mrTJohn

Через пару лет, наверное новости будут такими: "Теперь о погоде. Над Калужской областью сегодня ожидаются небольшие дожди, местами возможны атаки беспилотников и балистических ракет. Выходя из бомбоубежища, рекомендуем захватить маскировочный зонт и бронежилет."

...
Происшествия
В Калужской области прокуратура открыла горячую линию из-за атаки беспилотников
10:07 сегодня
1 1157
maks17

Очень хорошо, коли так на самом деле.А что с другими улицами? Что вообще заасфальтировали летом в городе,кроме пл. Победы,Синих мостов,Чижевского и Рылеева кусками? Обещали даже Мичурина закатать за счет выделенных доп.средств

...
Авто и транспорт
В Калуге положили асфальт на Азаровском путепроводе
10:00 сегодня
1 355
best85

Не понимаю,зачем дело возбуждать в отношении борца за нравственность? Привлечь нужно озабоченного ,чтобы не создавал проблем и не разлагал общество? Нет спроса - нет предложений!

...
Криминал
Калужанин не дозвонился до проститутки, но заплатил 28 тысяч рублей
08:37 сегодня
2 692
shurup

Новое депо давно нужно.

...
Авто и транспорт
Калуга рассчитывает закупить 80 новых троллейбусов
08:16 сегодня
2 858
Андрей Ермишин

Наличие отсуствия планирования! Автору статьи надо было для начала поинтересоваться планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а уж потом комментировать безумный бред говорящей головы.

...
Общество
Успеют ли в Калуге закопать все разрытые во дворах коммунальные траншеи?
07:58 сегодня
2 1485
mrTJohn

Редкий кадр из дикой природы: "Сузуки на водопое"

...
Происшествия
В Калуге «Сузуки» съехал в реку
07:22 сегодня
1 869
ILR

Очередная "подготовительная" статья для горожан о том, что не успеют в срок. И она не последняя.

...
Общество
Успеют ли в Калуге закопать все разрытые во дворах коммунальные траншеи?
06:02 сегодня
2 1485
lzz-lena

Может тоньше и не стало, но визуально - да... Вместо того, чтобы делать как лучше : дороги шире, парковки вместительнее, тротуары удобнее, делаем как всегда - чтобы народ побился о выступающие бордюры, чтобы встать было негде, и пройти нельзя. Может что-то в консерватории подправить?

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
18:38 09.09
3 1012
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImJXNXZCRGZ3eTdDdWEwbGFHYTVnWkE9PSIsInZhbHVlIjoiaVNCWFVkM2U5a3NkazQwdXJIQ0FWQWk1OE4rd0o4UEdVOWxVYW9CYU01QkNUemM5N2ZxNkRibUFBSXBtN1VVWkZBeTU0dWNDaGZRdStYd0RQTTlIMjFZdWgvYWdvWDFJVlNWRXVLSWt6S3JhazJOaUNDU0VuOTRwdTdCSDkzRUlzZk1WSHRQOVNYZHJQdnkrOCt5OWZHeGk4NlJhOGNHQXp6NnExVE1Gd0FGdDE5KzQwYUdCUC91TC9qY1E0b0huUUNmQjFXSmdpenNNTTdDSUZpNU4wNjNuVUcrR1AwbGlLamJhbU8vUDEwdzhzQkl4SnBXL1NSaStieTI0am1SVlpjR1FtYVVwQjNFYlFrWXlBRU9MallDN2p6bGtla3g5OTZhTEJGYUR4ODhxUU5DLzVaZ1U4RUMxVDRtSEpCTERxaEUvc05kZTRhYUJJcUZqRnptOTBEdTRPQzNtRVVRWSsvZnRITXhlZWpVOWF2eWFORnRLQUowR2drcnBxSmtROFNiTUJxb3JUVS9DY0RrV1ROM1ZOM2E5WDV1NWhBcUdTNEpwdFBzY1NITGJiZG53N1JFR2txZlhSTkZJQklNYW5uZWZTY2swQnlZUmN2eGZ2QzZBR2dUOEpQbjNOdkJmQ25ydlhGeXhCdCtKV2Q5eHVBUkZPMzBiME1yR2dwUTFCRGU4NE1UQU50S05kb1dRVUVyeThwK3FiNWp6TEthRzdiaCtady8wVFZTYU5KOXhNTHpocFVTZ1NPUGQ4VGxNd09OblU1SjV4V09ONTg4RFlNbkdoaEU2MGppNVlvYUhVd2pLMy9RSkp6TWRJcXNXNURWSU02blJYMExncGFSUSIsIm1hYyI6ImYzZDBiM2M0NmFjZjVkNjM3ZTA0YzJkOWQxZjAwMDVhMTRlODM5NGFlY2U3ZDM4YzFiNjZjMzljYjBmYWViYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IngxZitFL1Z3VUtpRTI2bmxyVU9NdHc9PSIsInZhbHVlIjoiaFZEeVcyT0czWmRod3ozVTVoS2hoYitYZHNaUEFuaXd1eTBZSER6NFcrZ1AyQm9KbSthYTJCNXhyS3d3K016N2VYN1VoWDJIZktjbmZBR2U2b3NwbTJNRzQvSzYrWWovd3lUSkVRTURCbW5wWERoemgzcjUyYWZkRjQ3V2tOaUViWmxGRUFpV3JaT3hJaTVlNi80Um9ZY0JlOThuc290V1ZPdWFKRStWREQ5d1hGK0dVeStYZWRXVzZscVJ2KzdrNnA0VlBNWFE2SXh3RG5yZ2duYWx2YjJROUZMVVZqWVFIU1JqSHZlcENFVnlvM2hxanFOWnViNWFHQk50RnFCSlg5dXdBMmE5b25ETVJaZlBTYW9MVVNLYXdoY3BkOGxoRnJJVW9CRm04YTA3ZG10aDhUOHZnZVBUL0VlekdrQXhFRlg4clc5MHlGR1UwWlVYc0FyZWF0MHIyMWUwVG1MSU5WNlFwa2J3c0hocnNESyszOVNQQm9KOTBqSUxJOU5IUkRyZTN4SkVSTDRTOTJvT091b0kvQThqaDZwaTEwYzZkUDJGVzBJbkVla2lVd3g4WHBOUit1MlNhb080STk4ZiIsIm1hYyI6Ijg1Zjk3NjU4NTMzOTdhYjdjZDNhNjVkMGU3ZmQwNzgwNWEzMTZiYWNmMWZjM2E2MTk0YzRlYTRhMTA5Yjg2ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+