В Калуге полицейского пытались подкупить за 3000 рублей

Уголовное дело о мелком взяточничестве завели на 60-летнего мужчину, рассказали 10 сентября в управлении МВД.

Он попал в отделения после конфликта с другим человеком в баре.

Калужанин несколько раз предлагал полицейскому деньги, чтобы его не привлекли к административной ответственности, а потом положил на стол около 3000 рублей.

Сотрудник полиции сообщил дежурному о взятке.

Жителю Калуги грозит до года лишения свободы.