В Калуге полицейского пытались подкупить за 3000 рублей
Уголовное дело о мелком взяточничестве завели на 60-летнего мужчину, рассказали 10 сентября в управлении МВД.
Он попал в отделения после конфликта с другим человеком в баре.
Калужанин несколько раз предлагал полицейскому деньги, чтобы его не привлекли к административной ответственности, а потом положил на стол около 3000 рублей.
Сотрудник полиции сообщил дежурному о взятке.
Жителю Калуги грозит до года лишения свободы.
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