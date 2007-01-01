Калужанин не дозвонился до проститутки, но заплатил 28 тысяч рублей
Однако вскоре жителю Калуги перезвонили. Это был мужчина, который заявил, что своим звонком калужанин сломал сайт.
Незнакомец потребовал компенсировать ущерб. И калужанин перевел деньги.
Потом с него потребовали новую сумму. В этот момент житель Калуги понял, что его обманывают.
Мошенника нашли в Самарской области. Он использовал фото девушек из интернета и оставлял в объявлении свой номер телефона.
Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....