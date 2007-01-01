Калужанин не дозвонился до проститутки, но заплатил 28 тысяч рублей

Мужчина нашел объявление об интим-услугах в интернете, но трубку никто не поднимал.

Однако вскоре жителю Калуги перезвонили. Это был мужчина, который заявил, что своим звонком калужанин сломал сайт.

Незнакомец потребовал компенсировать ущерб. И калужанин перевел деньги.

Потом с него потребовали новую сумму. В этот момент житель Калуги понял, что его обманывают.

Мошенника нашли в Самарской области. Он использовал фото девушек из интернета и оставлял в объявлении свой номер телефона.

Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.