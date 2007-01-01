Калужанка задолжала своему ребенку 90 тысяч рублей

В Юхновском районе на 35-летнюю женщину завели уголовное дело за невыплату алиментов.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В начале нынешнего года ее уже привлекали к административной ответственности за долг по алиментам. Но с марта она опять перестала платить.

По уголовной статье женщине грозит до года колонии.