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Криминал

Калужанка задолжала своему ребенку 90 тысяч рублей

В Юхновском районе на 35-летнюю женщину завели уголовное дело за невыплату алиментов.
Дмитрий Ивьев
13:17 сегодня
0 308
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Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В начале нынешнего года ее уже привлекали к административной ответственности за долг по алиментам. Но с марта она опять перестала платить.

По уголовной статье женщине грозит до года колонии.

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Лента комментариев
Александр KU

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Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

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Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

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Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

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Калужане стали меньше гонять на дорогах
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Den83

Просто выучили где стоят камеры

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