Калужанка задолжала своему ребенку 90 тысяч рублей
В Юхновском районе на 35-летнюю женщину завели уголовное дело за невыплату алиментов.
Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.
В начале нынешнего года ее уже привлекали к административной ответственности за долг по алиментам. Но с марта она опять перестала платить.
По уголовной статье женщине грозит до года колонии.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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