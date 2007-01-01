Житель Калужской области лишился машины за пьяную езду

«Киа Рио» конфисковали у 49-летнего мужчины из Козельского района, рассказали 9 сентября в прокуратуре.

Нарушителя инспекторы ДПС остановили в Сосенском в ночь на 25 мая.

От освидетельствования водитель отказался. Ранее он уже был судим за езду в нетрезвом виде.

Автомобилиста приговорили к году колонии-поселения. За руль ему нельзя садиться в течение шести лет.