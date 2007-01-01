Житель Калужской области лишился машины за пьяную езду
«Киа Рио» конфисковали у 49-летнего мужчины из Козельского района, рассказали 9 сентября в прокуратуре.
Нарушителя инспекторы ДПС остановили в Сосенском в ночь на 25 мая.
От освидетельствования водитель отказался. Ранее он уже был судим за езду в нетрезвом виде.
Автомобилиста приговорили к году колонии-поселения. За руль ему нельзя садиться в течение шести лет.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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