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Криминал

Житель Калужской области лишился машины за пьяную езду

«Киа Рио» конфисковали у 49-летнего мужчины из Козельского района, рассказали 9 сентября в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
0 305
Фото: прокуратура Калужской области.
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Нарушителя инспекторы ДПС остановили в Сосенском в ночь на 25 мая.

От освидетельствования водитель отказался. Ранее он уже был судим за езду в нетрезвом виде.

Автомобилиста приговорили к году колонии-поселения. За руль ему нельзя садиться в течение шести лет.

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Лента комментариев
Александр KU

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Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

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Благостно 😇

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Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

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11:56 сегодня
3 831
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 сегодня
2 604
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
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11:32 сегодня
2 604
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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