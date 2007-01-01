В Калужской области браконьера приговорили к 10 месяцам исправительных работ

49-летний мужчина из Хвастовичского района попался на незаконной ловле рыбы, сообщили 9 сентября в прокуратуре.

С помощью сети он вытащил из Слободского водохранилища 100 карасей. Эта территория является особо охраняемой природной зоной.

На данный момент приговор суда уже вступил в законную силу.