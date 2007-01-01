В Калужской области браконьера приговорили к 10 месяцам исправительных работ
49-летний мужчина из Хвастовичского района попался на незаконной ловле рыбы, сообщили 9 сентября в прокуратуре.
С помощью сети он вытащил из Слободского водохранилища 100 карасей. Эта территория является особо охраняемой природной зоной.
На данный момент приговор суда уже вступил в законную силу.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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