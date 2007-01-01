Калужанка сожгла машину соседа
В понедельник, 9 сентября, прокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела.
В марте нынешнего года жительница Калуги во дворе многоквартирного дома облила «Ладу» своего соседа и подожгла.
Свой поступок она объяснила плохими отношениями с соседом.
Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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