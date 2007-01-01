Обиженная калужанка украла 420 тысяч рублей
Мужчина, с которым она жила, попросил ее съехать с квартиры.
С собой женщина прихватила чужие накопления, сообщили 9 сентября в управлении МВД по Калужской области.
Большую часть женщина успела потратить. Полицейские изъяли только часть из этой суммы.
За кражу 46-летней калужанке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас ведется расследование.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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