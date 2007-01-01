Обиженная калужанка украла 420 тысяч рублей

Мужчина, с которым она жила, попросил ее съехать с квартиры.

С собой женщина прихватила чужие накопления, сообщили 9 сентября в управлении МВД по Калужской области.

Большую часть женщина успела потратить. Полицейские изъяли только часть из этой суммы.

За кражу 46-летней калужанке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас ведется расследование.