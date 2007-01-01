Калужанин продал чужую машину

В полиции 6 сентября сообщили о возбуждении уголовного дела о краже.

По версии следствия, преступник несколько дней наблюдал за чужой припаркованной машиной.

Потом он попросил незнакомца отбуксировать ее в другое место. Якобы, это его авто, которое сломалось.

А потом калужанин и вовсе продал легковушку.

Настоящий владелец оценил ущерб в 80 тысяч рублей.

За такой поступок жителю Калуги грозит до пяти лет лишения свободы.