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Криминал

Калужанин продал чужую машину

В полиции 6 сентября сообщили о возбуждении уголовного дела о краже.
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
0 291
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По версии следствия, преступник несколько дней наблюдал за чужой припаркованной машиной.

Потом он попросил незнакомца отбуксировать ее в другое место. Якобы, это его авто, которое сломалось.

А потом калужанин и вовсе продал легковушку.

Настоящий владелец оценил ущерб в 80 тысяч рублей.

За такой поступок жителю Калуги грозит до пяти лет лишения свободы.

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