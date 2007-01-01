Калужанин продал чужую машину
В полиции 6 сентября сообщили о возбуждении уголовного дела о краже.
По версии следствия, преступник несколько дней наблюдал за чужой припаркованной машиной.
Потом он попросил незнакомца отбуксировать ее в другое место. Якобы, это его авто, которое сломалось.
А потом калужанин и вовсе продал легковушку.
Настоящий владелец оценил ущерб в 80 тысяч рублей.
За такой поступок жителю Калуги грозит до пяти лет лишения свободы.
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