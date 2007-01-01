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Криминал

Житель Калуги начал стрелять из пистолета в городе

На 43-летнего калужанина завели уголовное дело о хулиганстве, сообщили 6 сентября в полиции.
Дмитрий Ивьев
08:05 сегодня
0 362
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Он стал свидетелем конфликта своего приятели с незнакомцами.

Чтобы помочь другу, житель Калуги несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

Экспертиза показала, что это был охолощённый пистолет Макарова.

Калужанин заявил, что нашёл оружие и решил оставить себе.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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