Житель Калуги начал стрелять из пистолета в городе

На 43-летнего калужанина завели уголовное дело о хулиганстве, сообщили 6 сентября в полиции.

Он стал свидетелем конфликта своего приятели с незнакомцами.

Чтобы помочь другу, житель Калуги несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

Экспертиза показала, что это был охолощённый пистолет Макарова.

Калужанин заявил, что нашёл оружие и решил оставить себе.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.