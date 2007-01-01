Житель Калуги начал стрелять из пистолета в городе
На 43-летнего калужанина завели уголовное дело о хулиганстве, сообщили 6 сентября в полиции.
Он стал свидетелем конфликта своего приятели с незнакомцами.
Чтобы помочь другу, житель Калуги несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.
Экспертиза показала, что это был охолощённый пистолет Макарова.
Калужанин заявил, что нашёл оружие и решил оставить себе.
Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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