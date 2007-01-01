Похитителю 8-летнего ребенка грозит девять лет строгого режима

В пятницу, 6 сентября, в Калужском областном суде продолжились слушания по резонансному делу о похищении 8-летней девочки и вымогательстве выкупа у ее мамы.

Напомним, преступление было совершено 29 ноября 2023 в Козельске. Четверо неизвестных затолкали возвращавшуюся из школы девочку в машину и увезли в неизвестном направлении. На следующий день ребенка удалось вернуть маме, а уже первого декабря полиция задержала подозреваемых.

Дело самого младшего участника преступной группы рассматривалось в отдельном порядке в связи с тем, что он полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Выступая в прениях, государственный обвинитель напомнил суду обстоятельства преступления и потребовал для подсудимого совокупный срок в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мама ребенка, которая также признана потерпевшей, рассказал о тяжких последствиях похищения. Прежде жизнерадостная девочка стала замкнутой, начала бояться темноты и незнакомых людей, перестала выходить на прогулки.

Защитник попросил у суда смягчения приговора с учетом смягчающих обстоятельствах, главным из которых было сотрудничество со следствием.

Вынесение приговора отложено на вторник, 10 сентября. Мы будем следить за процессом.