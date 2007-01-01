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Новость дня Криминал

Похитителю 8-летнего ребенка грозит девять лет строгого режима

В пятницу, 6 сентября, в Калужском областном суде продолжились слушания по резонансному делу о похищении 8-летней девочки и вымогательстве выкупа у ее мамы.
Михаил Тырин
12:11 сегодня
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Напомним, преступление было совершено 29 ноября 2023 в Козельске. Четверо неизвестных затолкали возвращавшуюся из школы девочку в машину и увезли в неизвестном направлении. На следующий день ребенка удалось вернуть маме, а уже первого декабря полиция задержала подозреваемых.

Дело самого младшего участника преступной группы рассматривалось в отдельном порядке в связи с тем, что он полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Выступая в прениях, государственный обвинитель напомнил суду обстоятельства преступления и потребовал для подсудимого совокупный срок в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мама ребенка, которая также признана потерпевшей, рассказал о тяжких последствиях похищения. Прежде жизнерадостная девочка стала замкнутой, начала бояться темноты и незнакомых людей, перестала выходить на прогулки.

Защитник попросил у суда смягчения приговора с учетом смягчающих обстоятельствах, главным из которых было сотрудничество со следствием.

Вынесение приговора отложено на вторник, 10 сентября. Мы будем следить за процессом.

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Лента комментариев
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Опять деревянную?Ничего серьезнее не придумали или у кого надо свой ДОЦ?

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Опять не троллейбусы.

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VGA

Ну, что сказать? Для культурного наследия этот дом после "реставрации" уже ничего не несет. Теперь можно снести и воткнуть на этом месте "свечку", тем более что в притык "свечка" уже есть (на втором фото чуть видна).

...
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1 773
VGA

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Sti

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2 8639
elisei

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...
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