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Криминал

Два года условно получил начальник за смерть подчиненного в Калуге

Калужский районный суд рассмотрел дело о гибели рабочего.
07:34 сегодня
0 552
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Трагедия произошла на предприятии в феврале 2023 года.

35-летний заместитель генерального директора не обеспечил выполнение охраны труда, что привело к трагедии. Без заключения договора, мужчина работал на точильно-шлифовальном станке с неподходящими абразивными кругами, в результате чего диск лопнул и нанес смертельные травмы.

Суд признал замдиректора виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ за нарушение охраны труда, повлекшее смерть человека.

Несмотря на непризнание вины, ему назначили два года условно с испытательным сроком два года. Приговор может быть обжалован.

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Лента комментариев
Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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4 605
Александр KU

Опять автомобиль уносит жизни. Сделайте велодорожки, запретите паркинг во дворах, ограничте скорость авто в городе!

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Велосипедиста насмерть сбили в Калуге
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maks17

Опять деревянную?Ничего серьезнее не придумали или у кого надо свой ДОЦ?

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Александр Справедливый

Деревянные арки и лавки -фишка города и лично Комова!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мало Калуге заборов, а теперь ещё и никому не нужные пятимиллионные двери.

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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
09:16 сегодня
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shurup

Опять не троллейбусы.

...
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07:30 сегодня
3 1186
VGA

Ну, что сказать? Для культурного наследия этот дом после "реставрации" уже ничего не несет. Теперь можно снести и воткнуть на этом месте "свечку", тем более что в притык "свечка" уже есть (на втором фото чуть видна).

...
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В Калуге дом на Воронина отремонтировали после вмешательства прокуратуры
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1 773
VGA

И хорошо. Транспорт должен быть виден на Я-карте, а не костылях каких-то.

...
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Транспорт Калуги перестал отображаться на онлайн-карте
20:34 05.09
2 2512
Sti

Ответ Прокуратуры - возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст 293 УК РФ

...
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Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес
18:37 05.09
2 8639
elisei

Мне кажется или пазиков меньше стало,правда я на общественном транспорте уже 1.5 года не езжу,да и городе не был так же,только такси..или мне пока красные только попадались,когда ехал куда то

...
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17:08 05.09
3 1186
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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