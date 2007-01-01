Два года условно получил начальник за смерть подчиненного в Калуге
Калужский районный суд рассмотрел дело о гибели рабочего.
Трагедия произошла на предприятии в феврале 2023 года.
35-летний заместитель генерального директора не обеспечил выполнение охраны труда, что привело к трагедии. Без заключения договора, мужчина работал на точильно-шлифовальном станке с неподходящими абразивными кругами, в результате чего диск лопнул и нанес смертельные травмы.
Суд признал замдиректора виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ за нарушение охраны труда, повлекшее смерть человека.
Несмотря на непризнание вины, ему назначили два года условно с испытательным сроком два года. Приговор может быть обжалован.
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