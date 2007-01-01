Калужанин вложил в фальшивую биржу 2,4 миллиона рублей
Мужчина искал возможность подзаработать и наткнулся на объявление в интернете, рассказали в четверг, 5 сентября, в областной полиции.
Житель Калуги общался с консультантом и видел на сайте прибыль в личном кабинете.
Позже он взял кредит, чтобы вложить деньги в биржу.
Но в какой-то момент захотел снять деньги, не смог этого сделать и понял, что попался мошенникам.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....