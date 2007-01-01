Калужанин вложил в фальшивую биржу 2,4 миллиона рублей

Мужчина искал возможность подзаработать и наткнулся на объявление в интернете, рассказали в четверг, 5 сентября, в областной полиции.

Мужчина искал возможность подзаработать и наткнулся на объявление в интернете, рассказали в четверг, 5 сентября, в областной полиции.

Житель Калуги общался с консультантом и видел на сайте прибыль в личном кабинете.

Позже он взял кредит, чтобы вложить деньги в биржу.

Но в какой-то момент захотел снять деньги, не смог этого сделать и понял, что попался мошенникам.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.