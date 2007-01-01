300

Калужанка фиктивно зарегистрировала 37 мигрантов

Дмитрий Ивьев

23-летняя девушка прописала иностранцев в своей квартире, но никто из них там не жил, рассказали 5 сентября в полиции.

Дмитрий Ивьев 300 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники