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Криминал

Калужанка фиктивно зарегистрировала 37 мигрантов

23-летняя девушка прописала иностранцев в своей квартире, но никто из них там не жил, рассказали 5 сентября в полиции.
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
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С мигрантов жительница Калуги брала деньги.

Девушке грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее она уже была судима.

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Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

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Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

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А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

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И это красивый снимок?...😥

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Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

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Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

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