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Житель Калуги угрожал поджечь офис интернет-провайдера

Дмитрий Ивьев

Мужчина был пьян и не смог по телефону решить с консультантом проблему доступа в интернет, рассказали 4 сентября в полиции.

Дмитрий Ивьев 412 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники