Житель Калуги угрожал поджечь офис интернет-провайдера
Мужчина был пьян и не смог по телефону решить с консультантом проблему доступа в интернет, рассказали 4 сентября в полиции.
Калужанин заявил, что сейчас приедет в офис о подожжёт здание.
Но вместо этого уже к нему приехали полицейские.
Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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