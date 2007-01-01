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Криминал

Житель Калуги угрожал поджечь офис интернет-провайдера

Мужчина был пьян и не смог по телефону решить с консультантом проблему доступа в интернет, рассказали 4 сентября в полиции.
Дмитрий Ивьев
15:58 сегодня
0 412
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Калужанин заявил, что сейчас приедет в офис о подожжёт здание.

Но вместо этого уже к нему приехали полицейские.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Лента комментариев
Meshootka

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Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

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ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

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06:19 сегодня
4 6433
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

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Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 6433
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

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21:40 03.09
2 1461
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

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2 2226
Tomer Savoia

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VGA

как же они бесят

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17:44 03.09
3 878
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

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16:41 03.09
5 2105
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
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16:13 03.09
2 1045
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