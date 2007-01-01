+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников
Криминал

В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников

Возбуждено уголовное дело.
Софья Фирсова
13:14 сегодня
0 195
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жертвой мошенников снова стал пенсионер. Мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции, после чего сообщил, что его средства на банковском счету находятся под угрозой.

Преступник убедил мужчину обналичить 1,2 миллиона рублей и передать их некому человеку, чтобы тот положил их на безопасный счет. Затем мошенники попытались украсть у пенсионера еще 500 тысяч рублей.

Калужанин рассказал о произошедшем родственнице. Она убедила его обратиться в полицию. После этого пенсионер разговаривал с преступниками под контролем оперативников.

Второго курьера мошенников удалось поймать при передаче денег. Позже стало известно, что 22-летний курьер может быть причастен к краже 400 тысяч рублей у другого калужанина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В данный момент ищут других участников мошеннической схемы.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
10:03 сегодня
2 1888
Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
10:00 сегодня
1 1862
ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
06:19 сегодня
4 5588
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 5588
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
21:40 03.09
2 1377
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
21:07 03.09
2 1888
Tomer Savoia

Сарай сгорел в Бабынинском районе

...
Происшествия
Сарай сгорел в Бабынинском районе
20:26 03.09
1 396
VGA

как же они бесят

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
17:44 03.09
3 793
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
16:41 03.09
5 1859
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 03.09
2 970
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjNIdDJDRkYrMmdaNTNmOXhkTXNOYnc9PSIsInZhbHVlIjoieTVSU1ROZ3VJeXNSdi9OMnBEVlR6Und2U2s1T1Y5ZTd4cm01a1BZRDhybk5yTFNGcFFXMTBnbmFzNGdwQmZFeSt3enQ3aFQzZk44M1VtY3N1OWEvRWluSW1nMmRnVkU0bHR2MzlnOThZUUtOUTAvUWF5ZVJOQ0VvaXlGRmJyRnhxUWNyM3lncW50R2phaE1DZHFBc1JJSmNLVHJuQVZmR0xPSmp3ZE9ESDVWRm1Bc2NwL3lOZDZ5bDF3R0UzY0lrSk1oWTNpUmc3ZTAzWlkyYVlnODBkRXhFaXd2WGo4a08wQitaZTJKbFM3T1hFNUZhZ2xtM2lzMUovL1JkVWZ3S3c4VWRRMitwNCtjT1BJSmpYTlRPT002aWFrUVpkeHZNNTB4T0lhakxrTHB1bmUzb1BLUEFlYXdBWlRxMHpsRG9VV1ZjREp6NTZVVGwwYUFMNENpdkE5OWdEanhYTllZMkxOeTJPbVoydHQybE9KTllMTjFJYno4Q215ZnNreGVBbW1ZTXlOSksvUms0U1JWYVdzVFgzK0QzeUFlU3hJV2FPNHJ2cTNvK3BEN1UvZ095ZXNaTzc2bnl4NlVJeU14amduSjNCNllBNERiSGdTMzY4emROUmVOV2g5aG1tNDNPamplUkI0Z3ZRY0pNdE1RNFJBbFpFdGk3UXBYZHgrY093dTU1blJHVnlKNERHc1ZYVnF3S2w2QVBac0hRZ3EzdXdEOVNkb1d0dTJha25iY1dkby9BSE10T093SkhKeGNtcXBaZTJUTU5KTVh1bmU2ZTZyWFIyUGlQS1FxdnJJdWl3R29Pa3h4T1VtaXg2TnVOaStWTjhmWTFmK3JqRzdOWCIsIm1hYyI6IjFhZGEyNDQ2MTE1NTE3NWVjMGY4NDk5MWJmMDM2ZGM4Y2Y4NmFiNmQ2MzczOTAzNjQxMTQ2NTMzNjE3ZDRjYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjFvdFpCQ3hqUVJvMHlybW9Lc2t5Smc9PSIsInZhbHVlIjoibHdhdTRBbHczMkxvNzEyUFd1aFlQU0pqaW0zSUZUeVB6Ykd4VE1OSENiNUFId3JwSjR3ekFTTnFSZzdONk1hMEFaK1VhQktNRS9jbUR2dTVMQ0ljMnJIeFVZRUFaWTNPMXNaY0RlZmxlQ2w5RGpmdE90ZWpqaEo1ZzZjVmtsanNCTSt3RFBFbDRrMlFSdlpPV0pVZVd6aGY3Y1o4VndOU21nVnVYalVsOWE5NVlDOE1GR0o1cEx1aS9BcjREWk5NYjR2Rk9td2JSRHFrRXN5V0NrNUh2aE9iSXFxcEpFczNpNUczN0ViV1kyS1ViU0hDVTlRRHU1V0dINDBhRThHc0t0WFZkYm1WUWNMN1VubExNRzdGa0ErdWFGdWF6dE1oaDJCNkVHdnlmWVF0eWdMNGk4MFB5OTRwSUI2QXloN2xTcVpxT1h3d04rNTQzdE51Vmd5RXAxNTU0T0NBeTJjN2FVZDVHUTRZVXdjZWZFT3hYVGhScDBkZ3Z2VUJ2SmQ0RjhDZml3U1VHNE1RMWZ3eEVkbyt1dXRYOVUxanY5UjZFc2E3clN5ZkpvRUNPLzh4M1FrdW1NUlZnTndkdTYxdyIsIm1hYyI6IjdkOTVjMmZhODBjNjMzYzZlZWEzMTJkNjFiMTY0YmMyYjAzODljMzdmODgzMmQ5N2ZkZmUwYTg4ZTk1YmRkY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+