В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников

Возбуждено уголовное дело.

Жертвой мошенников снова стал пенсионер. Мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции, после чего сообщил, что его средства на банковском счету находятся под угрозой.

Преступник убедил мужчину обналичить 1,2 миллиона рублей и передать их некому человеку, чтобы тот положил их на безопасный счет. Затем мошенники попытались украсть у пенсионера еще 500 тысяч рублей.

Калужанин рассказал о произошедшем родственнице. Она убедила его обратиться в полицию. После этого пенсионер разговаривал с преступниками под контролем оперативников.

Второго курьера мошенников удалось поймать при передаче денег. Позже стало известно, что 22-летний курьер может быть причастен к краже 400 тысяч рублей у другого калужанина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В данный момент ищут других участников мошеннической схемы.