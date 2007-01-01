В Калужской области полицейские изъяли у двух мигрантов 165 граммов героина
Их заключили под стражу.
В Калужской области во время рейда поймали двух наркодилеров. Об этом информирует региональная пресс-служба УМВД.
При досмотре у двух иностранцев нашли 165 граммов героина. По предварительной версии, мигранты хотели продавать наркотики с помощью закладок.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в СИЗО.
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