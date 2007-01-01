+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области полицейские изъяли у двух мигрантов 165 граммов героина
Криминал

В Калужской области полицейские изъяли у двух мигрантов 165 граммов героина

Их заключили под стражу.
Софья Фирсова
10:49 сегодня
0 206
Пресс-служба УМВД по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужской области во время рейда поймали двух наркодилеров. Об этом информирует региональная пресс-служба УМВД.

При досмотре у двух иностранцев нашли 165 граммов героина. По предварительной версии, мигранты хотели продавать наркотики с помощью закладок.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в СИЗО.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
10:03 сегодня
2 1888
Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
10:00 сегодня
1 1862
ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
06:19 сегодня
4 5588
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 5588
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
21:40 03.09
2 1377
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
21:07 03.09
2 1888
Tomer Savoia

Сарай сгорел в Бабынинском районе

...
Происшествия
Сарай сгорел в Бабынинском районе
20:26 03.09
1 396
VGA

как же они бесят

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
17:44 03.09
3 793
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
16:41 03.09
5 1859
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 03.09
2 970
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkRLVzEzUHExZ3ZxSllIamFUbDY5V0E9PSIsInZhbHVlIjoicmhRMCs1NVpWMXN2WmhkeDNQK0NDUXZXRjlSa3hVelFwb2piUytlODFtUjZtNDc3U2w1TlBMaDUrMUx3QnQxOXorTzZLaFNkSjJkYzBWRzFPNURSU0hDY1ZCczNhNnRYdlEybTdyUENqbTdibnFkdUU1TDJPMjd0bkZQK2d2bkhjNlprZVRKL2pHbXY2QjY4aUNsZDVGTlRYeEM4eStuOUVYdGxXZzQ3dzk1MSt3dVU5eXIwWGJTSVBUMzJEVVFyYzZCb2ZScUlxZC9uZlNqUjFMb1hvOWZSNFlOQ3Q3RERubHBVOU16UTlVU0VTK1hpU2tDeXo5Nk5JV01MUExqT1ZSVlFQODlYQUtxY0hsTkx5QlNpSkRxYUYxL3lSZWRxdmNUZTB6Mmw4eGFKQWR5ZzhyaEVGN3NOQ3RHU1lEOVlYY203ckk3aUVBODMrVmo4WDRocFlma253Nk9FckdFUE1MNXJHWlI4MTFuMFh6NVhrQkQ0QnFyV21NL1JOK3hvb0I2Sk80U2xmQ2paeEp2NmYwY0VDYnUyQWdoa3pBSEZUVTdZRDZYSlgzRkFhM3E1bEhwd3N0cnY4TlRGZUdpSXQ0WkJFNDFsM20xaTFmZDdmMkMyeEFTd0g5T1RXSHlGRlBxQ2V1WmJwY2t0aTZPTzVOYkd6dS8yMHA4aUN1Nng0T1ZyYmtYVThDVThLbHg2VXVmd2tYMWJ2aUF0NmtzNU10WUtsL1lOYkhhVFRNbmtSRmg5NkdiLzBGdUs2aWc3cWlnZHEvdFpDbi9hVjJRTFlDSnl4OE04cGZaejZhdWFHZzk5L3pGMjUvOFlBQ2Z4QmhGVUFNUURoTDhFSDdhWSIsIm1hYyI6IjFjNjZiYWUzNTU1N2RhYzgzZjk3NzY0MDg4MjdkNjkxNDMyZjE2YzI4MjA3M2U0ZTI0OTJmNWZkYTE5MWI3YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imloai9OdU1GOFVtR1VydCtodjZ3UlE9PSIsInZhbHVlIjoiZDk3Yk9qUSt3dlhGZTcvZlozc1VvcWExQVBhQ3g2aUJ3YzMyR3NZWG40OVE1NjdEQWl2ZCtHOXo3cWJVM1E0ZTF0YXNvTStNSHA0c2h0Z2NnWlZjQlZDUEJBTFdXRG9pK0Y1aUhmMWoxNVFmNitCeFZZbUZNK3ZoVm9jRE9pOXR0VnV5TmR6ejcrU1BHOWU0YnFjeDlKbXdkbkNBZzJHS3o3NCtIa292bXBIb2c5eUFueUM5V1ppaE1iZEIrWHBzZjIzRXZaUnBrV2M4cE1UUnpUZHVvaUdCWGxxWlR5MGJyM3doQnRtQmdRb05UQ0ppU1ZOZzdqdDNFSmJ4WHNrcWMzK2JRTDlqemRhTERQaEdObnBJSStrNFlJcTdTY3p3R25FZ0lNbnphS1JKNTFxZ0l0WVdEOFQ1cmcvd2RFQkQ3TVZkc0todjZ3SlM1VlVjTW1ReXcyclh1VHNJR2lGWmFJamNxNGxHSThDRTlES3IrTWlDRGJkQzdMVkZIRnhOSUdjNVNhRUtZOUVZckJyRkZXcFV0YTIvR0dkUi9uTDA2Q3U3UERVVXVEaHQ1L3Q0aVlpNTVJVTJTOTIycDlhayIsIm1hYyI6IjcyMTI2Y2JmMjllYjVjMzRjYzJiMzRlMjYwYTM4NGQxMjg4OTkwZTE5ZjE4YTZjZWQ4MDdiOGQyNWI0MGQ4YTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+