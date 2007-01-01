В Калужской области полицейские изъяли у двух мигрантов 165 граммов героина

Их заключили под стражу.

В Калужской области во время рейда поймали двух наркодилеров. Об этом информирует региональная пресс-служба УМВД.

При досмотре у двух иностранцев нашли 165 граммов героина. По предварительной версии, мигранты хотели продавать наркотики с помощью закладок.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в СИЗО.