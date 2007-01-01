Калужанин так и не дождался проститутку, которой перевел 70 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 4 сентября в полиции.
Житель Калуги нашел объявление в интернете и по телефону поговорил с девушкой.
Она попросила перевести деньги на такси и в качестве предоплаты. Калужанин сделал это, но в ответ ему сказали, что своим неправильным переводом он якобы сломал систему сайта.
С мужчины уже другой мошенник, представившийся оператором сайта, стал требовать новые суммы.
В общей сложности калужанин отдал преступникам 70 тысяч. После этого они перестали выходить на связь.
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