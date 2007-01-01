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Криминал

Калужанин так и не дождался проститутку, которой перевел 70 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 4 сентября в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
0 264
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Житель Калуги нашел объявление в интернете и по телефону поговорил с девушкой.

Она попросила перевести деньги на такси и в качестве предоплаты. Калужанин сделал это, но в ответ ему сказали, что своим неправильным переводом он якобы сломал систему сайта.

С мужчины уже другой мошенник, представившийся оператором сайта, стал требовать новые суммы.

В общей сложности калужанин отдал преступникам 70 тысяч. После этого они перестали выходить на связь.

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Лента комментариев
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ниссан

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