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Криминал

В Калужской области 17 человек незаконно удерживали в реабилитационном центре

Суд вынес приговор по делу 35-летнего бывшего директора этого учреждения, сообщили 3 сентября в прокуратуре области.
Дмитрий Ивьев
15:54 сегодня
0 625
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Он руководил центром в Дзержинском районе в период с 2017 до 2020 годы.

Там оказывали помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостями. При этом следствие установило, что 17 человек, среди которых один несовершеннолетний, незаконно были лишены свободы.

Они не могли покинуть территорию центра и связаться с родными.

Бывшего директора приговорили к трем годам принудительных работ.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
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В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 сегодня
2 794
harier

Что самое смешное - с транспортной ситуацией ничего не изменится после реконструкции.

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VGA

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2 4002
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
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Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 1282
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 523
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 1282
RudeBoy

Зажрался народ.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:19 сегодня
3 1282
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 523
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
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11:59 сегодня
1 1094
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
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10:58 сегодня
3 7866
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