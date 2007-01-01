В Калужской области 17 человек незаконно удерживали в реабилитационном центре

Суд вынес приговор по делу 35-летнего бывшего директора этого учреждения, сообщили 3 сентября в прокуратуре области.

Он руководил центром в Дзержинском районе в период с 2017 до 2020 годы.

Там оказывали помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостями. При этом следствие установило, что 17 человек, среди которых один несовершеннолетний, незаконно были лишены свободы.

Они не могли покинуть территорию центра и связаться с родными.

Бывшего директора приговорили к трем годам принудительных работ.