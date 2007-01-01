В Калуге вынесли приговор водителю, который подрезал троллейбус
Авария произошла в ноябре прошлого года. А сейчас вынесен приговор по уголовному делу, сообщили 3 сентября в прокуратуре Калужской области.
66-летиний водитель не пропустил троллейбус в районе дома №3 на улице Плеханова.
Водитель «рогатого» резко затормозил, и в салоне упала пассажирка. Женщина получила тяжелые травмы.
Виновника-автомобилиста приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, его лишили на три года водительского удостоверения.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша