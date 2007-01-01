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В Калуге вынесли приговор водителю, который подрезал троллейбус

Дмитрий Ивьев

Авария произошла в ноябре прошлого года. А сейчас вынесен приговор по уголовному делу, сообщили 3 сентября в прокуратуре Калужской области.

Дмитрий Ивьев 484 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники