Калужанин отдал банковскую карту незнакомцу и рискует сесть на шесть лет

О возбуждении уголовного дела во вторник, 3 сентября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

24-летнему жители Калуги предложили подзаработать, сходив в банк. Он оформил банковскую карту и за 2000 отдал ее другому человеку.

Позже на этот счет перечисляли деньги для мошенников.

Полиция ведет расследование уголовного дела.