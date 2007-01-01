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Криминал

Калужанин отдал банковскую карту незнакомцу и рискует сесть на шесть лет

О возбуждении уголовного дела во вторник, 3 сентября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:18 сегодня
0 816
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24-летнему жители Калуги предложили подзаработать, сходив в банк. Он оформил банковскую карту и за 2000 отдал ее другому человеку.

Позже на этот счет перечисляли деньги для мошенников.

Полиция ведет расследование уголовного дела.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
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harier

Что самое смешное - с транспортной ситуацией ничего не изменится после реконструкции.

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VGA

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Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
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Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 1282
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 523
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 1282
RudeBoy

Зажрался народ.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:19 сегодня
3 1282
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 523
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
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11:59 сегодня
1 1094
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
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10:58 сегодня
3 7866
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