Калужанин отдал банковскую карту незнакомцу и рискует сесть на шесть лет
О возбуждении уголовного дела во вторник, 3 сентября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
24-летнему жители Калуги предложили подзаработать, сходив в банк. Он оформил банковскую карту и за 2000 отдал ее другому человеку.
Позже на этот счет перечисляли деньги для мошенников.
Полиция ведет расследование уголовного дела.
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