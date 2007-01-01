В Калуге 20-летний водитель второй раз попался пьяным за рулем

Молодого человека ночью остановили инспекторы ДПС.

Ранее он уже ездил нетрезвым, рассказали 3 сентября в полиции.

На калужанина завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Машина у подозреваемого изъята.