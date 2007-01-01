В Калуге женщина избила приятельницу и украла ее телефон и деньги
Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
В Калуге расследуют уголовное дело по факту нападения на местную жительницу. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Калужской области.
По версии следствия, потерпевшая отдыхала в одной компании с ранее судимой женщиной и мужчиной. В какой-то момент знакомая пострадавшей решила отобрать у нее телефон. Для этого она спровоцировала конфликт и избила свою оппонентку. После этого она убежала из квартиры и перевела с телефона приятельницы деньги себе на счет.
В это время мужчина следил за избитой калужанкой, чтобы она не смогла позвонить в полицию. В итоге преступница перевела ему половину украденной суммы.
Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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