В Калуге женщина избила приятельницу и украла ее телефон и деньги

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В Калуге расследуют уголовное дело по факту нападения на местную жительницу. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Калужской области.

По версии следствия, потерпевшая отдыхала в одной компании с ранее судимой женщиной и мужчиной. В какой-то момент знакомая пострадавшей решила отобрать у нее телефон. Для этого она спровоцировала конфликт и избила свою оппонентку. После этого она убежала из квартиры и перевела с телефона приятельницы деньги себе на счет.

В это время мужчина следил за избитой калужанкой, чтобы она не смогла позвонить в полицию. В итоге преступница перевела ему половину украденной суммы.

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до 10 лет тюрьмы.