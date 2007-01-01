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В Калужской области мужчину зарезали возле магазина

Дмитрий Ивьев

Конфликт произошел около 20:00 в воскресенье, 1 сентября, в Спас-Деменске.

Дмитрий Ивьев 599 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники