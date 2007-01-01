Калужская полиция изъяла более 190 грамм гашиша

В понедельник, 2 сентября, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Калужской области рассказало об успешной операции по задержанию наркоторговца.

В ведомство поступила оперативная информация о том, что ранее судимый калужанин имеет при себе непотребное.

С целью проверки этой информации полицейские остановили и досмотрели автомобиль мужчины и обнаружили в нем некое вещество, похожее на гашиш, весом более 190 грамм.

Экспертиза показала, что вещество не только похоже на гашиш, но и по составу – гашиш.

Теперь за покушение на сбыт наркотиков задержанному грозит более 10 лет лишения свободы.