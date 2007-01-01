В Козельске директор муниципального предприятия попался на мошенничестве
В пятницу, 30 августа, стало известно о завершении расследования уголовного дела.
30 августа стало известно о завершении расследования уголовного дела, связанного с директором муниципального предприятия.
В 2022 году организация выполняла ремонт переправы в деревне Рогачи.
По данным Следственного комитета, директор внес в документы ложные сведения о количестве часов работы специальной техники, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ на 470 тысяч рублей.
Подложные документы были переданы заказчику — администрации Козельского района, на основе которых были произведены расчеты из местного бюджета.
Также на имущество обвиняемого был наложен арест. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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