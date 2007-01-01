В Козельске директор муниципального предприятия попался на мошенничестве

В пятницу, 30 августа, стало известно о завершении расследования уголовного дела.

30 августа стало известно о завершении расследования уголовного дела, связанного с директором муниципального предприятия.

В 2022 году организация выполняла ремонт переправы в деревне Рогачи.

По данным Следственного комитета, директор внес в документы ложные сведения о количестве часов работы специальной техники, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ на 470 тысяч рублей.

Подложные документы были переданы заказчику — администрации Козельского района, на основе которых были произведены расчеты из местного бюджета.

Также на имущество обвиняемого был наложен арест. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.