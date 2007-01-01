Калужанин заминировал бар, из которого его выгнали

По крайней мере, о бомбе он рассказал по телефону экстренной службы.

А на самом деле взрывного устройства не было, рассказали 29 августа в полиции.

Мужчину быстро удалось найти. Он объяснил, что хотел отомстить сотрудникам увеселительного заведения.

Теперь жителю Калуги грозит до пяти лет лишения свободы.