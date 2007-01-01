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Криминал

Калужанин заминировал бар, из которого его выгнали

По крайней мере, о бомбе он рассказал по телефону экстренной службы.
Дмитрий Ивьев
15:13 сегодня
0 412
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А на самом деле взрывного устройства не было, рассказали 29 августа в полиции.

Мужчину быстро удалось найти. Он объяснил, что хотел отомстить сотрудникам увеселительного заведения.

Теперь жителю Калуги грозит до пяти лет лишения свободы.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я всегда был категорически против зарплаты в конвертах.

...
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Почти половина калужан против зарплаты в конверте
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colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

«Война сильнее всяких проповедей учит нас патриотизму. Мы ощутили себя в   войне нацией и государством, русскими и Россией».

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А как же закон о том что за счетчики отвечает ресурсоснабжающая организация?

...
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Кто такие цкаев и пахоменко?

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