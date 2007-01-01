Стали известны подробности о гибели бармена в Калужской области: принимал наркотики и подрался
Напомним, о смерти стало известно 14 августа.
Москвич приехал на в арт-парк «Никола-Ленивец», чтобы подработать барменом на фестивале. После этого он остался отдохнуть на территории парка.
- Согласно показаниям свидетелей, в ночь на 20 августа мужчина спровоцировал конфликт с окружающими, перевернул музыкальную колонку, выбросил в костер переносное зарядное устройство одного из отдыхающих, после чего подверг его избиению, а также применил насилие в отношении другого молодого человека, попытавшегося оттащить бармена от пострадавшего, - заявили в СК. - Несколько отдыхающих и сотрудники охраны пресекли эти действия, связали мужчину и вызвали полицейских, которые, прибыв на место происшествия, обнаружили его без признаков жизни.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы».
На теле погибшего нашли ссадины и кровоподтеки на лице, руках и ногах в местах связывания. Кости черепа и скелета были целы, на шее повреждения не установлены, признаки асфиксии отсутствуют.
- В организме погибшего обнаружены наркотические вещества, что свидетельствует об их употреблении незадолго до наступления смерти. Продолжаются исследования, направленные на установление причины смерти, - подчеркнули в Следственном комитете.
Телесные повреждения также есть у других участников конфликта.
Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор....