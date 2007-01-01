Стали известны подробности о гибели бармена в Калужской области: принимал наркотики и подрался

О ходе следствия в четверг, 29 августа, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, о смерти стало известно 14 августа.

Москвич приехал на в арт-парк «Никола-Ленивец», чтобы подработать барменом на фестивале. После этого он остался отдохнуть на территории парка.

- Согласно показаниям свидетелей, в ночь на 20 августа мужчина спровоцировал конфликт с окружающими, перевернул музыкальную колонку, выбросил в костер переносное зарядное устройство одного из отдыхающих, после чего подверг его избиению, а также применил насилие в отношении другого молодого человека, попытавшегося оттащить бармена от пострадавшего, - заявили в СК. - Несколько отдыхающих и сотрудники охраны пресекли эти действия, связали мужчину и вызвали полицейских, которые, прибыв на место происшествия, обнаружили его без признаков жизни.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы».

На теле погибшего нашли ссадины и кровоподтеки на лице, руках и ногах в местах связывания. Кости черепа и скелета были целы, на шее повреждения не установлены, признаки асфиксии отсутствуют.

- В организме погибшего обнаружены наркотические вещества, что свидетельствует об их употреблении незадолго до наступления смерти. Продолжаются исследования, направленные на установление причины смерти, - подчеркнули в Следственном комитете.

Телесные повреждения также есть у других участников конфликта.