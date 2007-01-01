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Криминал

Калужанин украл интернет-кабель с чердака

Мужчина вынес из одного дома 110 метров.
Дмитрий Ивьев
12:09 сегодня
0 297
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О возбуждении уголовного дела сообщили в четверг, 29 августа, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, вор кусачками откусил кабель и вынес на улицу. Там мужчина обжег его, чтобы сдать металл.

За кражу калужанину грозит до двух лет колонии.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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