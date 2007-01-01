Калужанин украл интернет-кабель с чердака

Мужчина вынес из одного дома 110 метров.

О возбуждении уголовного дела сообщили в четверг, 29 августа, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, вор кусачками откусил кабель и вынес на улицу. Там мужчина обжег его, чтобы сдать металл.

За кражу калужанину грозит до двух лет колонии.