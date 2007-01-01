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Криминал

Калужанин устроил дебош на пляже в Анапе

Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 822
Фото: МВД.
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36-летний мужчина ругался и разбил стекло на посту местной полиции, сообщили в МВД.

На жителя Калуги составили протокол о мелком хулиганстве.

Также возможно возбуждение уголовного дела из-за повреждения имущества.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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