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Новость дня Криминал

В Обнинске бывшему полицейскому предъявили обвинение во взятке

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего сотрудника полиции Обнинска.
Владимир Андреев
07:36 сегодня
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Дело направлено в суд, сообщили 28 августа в следственном управлении СК РФ по Калужской области.

В июне 2024 года сотрудник получил взятку от жителя Обнинска в размере 40 тыс. рублей. За эти деньги правоохранитель должен был закрыть глаза на совершенное человеком правонарушение.

Полицейского задержали с поличным при получении второй части суммы. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности, потому что сам сообщил о даче взятки.

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