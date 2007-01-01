В Обнинске бывшему полицейскому предъявили обвинение во взятке

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего сотрудника полиции Обнинска.

Дело направлено в суд, сообщили 28 августа в следственном управлении СК РФ по Калужской области.

В июне 2024 года сотрудник получил взятку от жителя Обнинска в размере 40 тыс. рублей. За эти деньги правоохранитель должен был закрыть глаза на совершенное человеком правонарушение.

Полицейского задержали с поличным при получении второй части суммы. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности, потому что сам сообщил о даче взятки.