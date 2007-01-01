В слушаниях по делу о похищении ребенка объявлен перерыв
На заседании были заслушаны материалы обвинительного заключения, стороны защиты, также слово предоставлялось подсудимому и матери похищенной девочки, проходящей по делу в качестве потерпевшей и свидетеля.
Государственным обвинителем отмечено, что подсудимый полностью выполнил условия досудебного соглашения. А именно – признал свою вину, сотрудничал со следствием, содействовал накоплению подробной доказательной базы относительно других участников преступной группы.
Следующее заседание назначено на первую декаду сентября. Поскольку особый порядок рассмотрения дела не требует исследования доказательств, в день третьего заседания может быть вынесен приговор.
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