218 Фото: прокуратура Калужской области.

В Юхнове у пьяного водителя арестовали «Шевроле»

Дмитрий Ивьев

22-летний молодой человек попался инспекторам ДПС в июле нынешнего года на улице Ленина, рассказали 28 августа в прокуратуре.

Дмитрий Ивьев 218 Фото: прокуратура Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники