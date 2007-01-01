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Криминал

В Юхнове у пьяного водителя арестовали «Шевроле»

22-летний молодой человек попался инспекторам ДПС в июле нынешнего года на улице Ленина, рассказали 28 августа в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
12:44 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Ранее этот водитель уже ездил пьяным.

После нового нарушения возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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