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Криминал

Жительница Калужской области получила 10 лет за убийство мужа

О приговоре 44-летней женщине стало известно в среду, 28 августа, рассказали в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
12:07 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Конфликт между ней и 34-летним мужем произошел 24 апреля в деревне Дешовки Козельского района. Они вместе выпивали, а потом поссорились.

Женщина схватила нож и ударила супруга в левую часть грудной клетки. От травм пострадавший умер на месте.

Отбывать наказание виновница будет в колонии общего режима.

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