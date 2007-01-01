Жительница Калужской области получила 10 лет за убийство мужа

О приговоре 44-летней женщине стало известно в среду, 28 августа, рассказали в прокуратуре.

Конфликт между ней и 34-летним мужем произошел 24 апреля в деревне Дешовки Козельского района. Они вместе выпивали, а потом поссорились.

Женщина схватила нож и ударила супруга в левую часть грудной клетки. От травм пострадавший умер на месте.

Отбывать наказание виновница будет в колонии общего режима.