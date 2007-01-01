В Калужском областном суде продолжились слушания по делу о похищении ребенка
На поиски ребенка поднялись как правоохранители, так и волонтеры. Похищенную школьницу удалось найти и вернуть матери на следующий день - злоумышленники испугались ответственности и высадили ее в Тульской области.
Вскоре были задержаны и четверо подозреваемых – женщина, ее муж, бывший муж и сын.
В связи с тем, что сын выразил готовность сотрудничать со следствием, его дело выделено в отдельное судопроизводство и рассматривается в особом порядке.
В среду, 28 августа, слушание продолжились, на заседание вызвана мать ребенка, проходящая в качестве свидетеля и потерпевшей.
Подсудимому инкриминируются похищение человека и вымогательство.
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