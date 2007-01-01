В Калужском областном суде продолжились слушания по делу о похищении ребенка

Напомним, что 29 ноября 2023 года в Козельске восьмилетняя девочка была увезена неизвестными, и в тот же день ее мать получила сообщение с требованием о выкупе в 1,5 миллиона рублей.

На поиски ребенка поднялись как правоохранители, так и волонтеры. Похищенную школьницу удалось найти и вернуть матери на следующий день - злоумышленники испугались ответственности и высадили ее в Тульской области.

Вскоре были задержаны и четверо подозреваемых – женщина, ее муж, бывший муж и сын.

В связи с тем, что сын выразил готовность сотрудничать со следствием, его дело выделено в отдельное судопроизводство и рассматривается в особом порядке.

В среду, 28 августа, слушание продолжились, на заседание вызвана мать ребенка, проходящая в качестве свидетеля и потерпевшей.

Подсудимому инкриминируются похищение человека и вымогательство.

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