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Криминал

Калужанин попался на перепродаже чужих банковских карт

Задержанному 22 года, сообщили в среду, 28 августа, в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:52 сегодня
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Следствие полагает, что молодой человек покупал у незнакомцев банковские карты, а потом перепродавал их дороже.

По уголовной статье «Неправомерное использование средств платежей» калужанину грозит до шести лет лишения свободы.

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