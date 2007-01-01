Калужанин попался на перепродаже чужих банковских карт

Задержанному 22 года, сообщили в среду, 28 августа, в полиции.

Следствие полагает, что молодой человек покупал у незнакомцев банковские карты, а потом перепродавал их дороже.

По уголовной статье «Неправомерное использование средств платежей» калужанину грозит до шести лет лишения свободы.