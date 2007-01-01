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Криминал

Житель Калуги не дозвонился до проститутки, но отдал 28 тысяч рублей

О возбуждении уголовного дела в среду, 28 августа, сообщили в региональном управлении МВД.
Дмитрий Ивьев
11:26 сегодня
1 557
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Калужанин нашел объявление об интим-услугах в интернете, но не дозвонился по указанному номеру.

Но чуть позже ему перезвонил мужчина. Тот заявил, что звонок жителя Калуги нарушил работу сайта, и потребовал заплатить деньги.

Только перечислив 28 тысяч рублей, калужанин понял, что его обманули.

Сейчас ведется расследование.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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