Житель Калуги застрелил знакомого
Теперь 39-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили во вторник в региональной прокуратуре.
По версии следствия, калужанин поссорился со знакомым и выстрелил ему в голову из пистолета ТТ.
После этого он вывез труп в лес на территории Суворовского района Тульской области.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....