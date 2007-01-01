+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Калуги застрелил знакомого
Криминал

Житель Калуги застрелил знакомого

Конфликт произошел в деревне Верхняя Вырка в декабре прошлого года.
Дмитрий Ивьев
16:28 сегодня
0 239
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Теперь 39-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили во вторник в региональной прокуратуре.

По версии следствия, калужанин поссорился со знакомым и выстрелил ему в голову из пистолета ТТ.

После этого он вывез труп в лес на территории Суворовского района Тульской области.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
80%
0%
0%
20%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 сегодня
1 446
mrTJohn

Сперва был министром транспорта, теперь министр строительства и ЖКХ. Прямо гордость берет, какие универсалы у нас в стране. Куда ни кинь, везде могут. А простым инженером устроится, дык профильное высшее образование требуют.

...
Недвижимость и ЖКХ
Новым министром строительства и ЖКХ Калужской области стал Александр Шпиренко
15:47 сегодня
1 575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Он так всех мэров перетаскает.

...
Общество
Шапша сделал рокировку: мэр Обнинска стала его замом, а министр ЖКХ - мэром
14:56 сегодня
2 1358
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Судя по фото там еще конь не валялся..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
14:31 сегодня
11 5842
Владимир Горбачёв

https://vk.com/wall-47908301_2626473

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
11:42 сегодня
2 2359
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
11:35 сегодня
11 5842
Беня Ли

Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
11:12 сегодня
3 5151
maks17

Жаль, что не показали ход реконструкции Синих мостов и не рассказали о всей предистории эпохального события

...
Общество
Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов
10:30 сегодня
1 543
ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
10:26 сегодня
3 5151
Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
10:07 сегодня
2 2359
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkY0VjdmZ1JOVE95bVlocmhIbjNkbXc9PSIsInZhbHVlIjoiVHVlOXREK1p3STFuUVRpU2IrOXl2d2FJVWlHR3d4eFk3bUhveWw4dk1wNUFIUG5HT2hrMXRmbm8xd3Z3dG95VkZ2VVRoSnR2UlArNW5MREs0eWJzOCtCd1EwQy85NmI4b3dPK3FHVlNSSiszYmhyVFBoRjQ4OGlhY2swQ3VDanA1aWtIbjkzcEl0TTZiaWdabHF0UzZ5TlRzRzc1L1ZIZTFHck00WWt4UCs1N2tRc3hSdGZjK0doVEdJZnd1ajhMcjdsQjZmVERjYjZQa2pZU0Q1K2l0RXgxSWprdDV5Z2ZJVzlIS1RMMGJxUkJneW92b01aWE5Ja0plUmpUNitTc1FtVXJjRG1TUDV5YVRNTHBXakl1K3hMclFMU0V5VmRTN1g5ZmtrbTRlWVdtaFVvVVRRdUZ1UTRFaGpGN2FOcml3RlNnRHFYWTFqYUVQbXBEOGlmaERRU2d2RXlESHlhcU43SnlUaVY1SFR3ckkrZFlGNEN2bStCTXN3R05iY3JPVEFOY283RGdNTkM2Y3hCZ1BFdEdJblROZlNJeFpmdEQxdk9CRVlYT013Ykc0ZkM2Mm14a2tJQmFCbGthdVdhYlIwTzJtSTltVlQyc1NDaVJHWTk1czRVWGtHakxXUnFSQTI2WjhoZTRZSlY4SnJrcStSWjU3YitrNW5Ia2doUkoxY042aUEvaVNneEhNNzdUd08vYnJKb3UvOFErRkVvaVYveVNwMjFwUzl6WkV4bEEyY3pRRGNIblNRSE9DTGFPSXFBRUdLZ1BxL3JQdHMvVHMrL2Y4VGNUYkxHS243Z0E3ampMOU1DNE5yRHkvdWREZnpmVndwTnhlNnl5VXE1aCIsIm1hYyI6IjEwYmQzOGQ1MjFjOTliZDVmNDhkZWQ3NDYyNzAyZWFkMGRiN2FjZGUwZTljNmE4M2E4OTRlMzRiMGUyNWUyNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjR5cGRSODNveXNMekgxcHg5RjdxTFE9PSIsInZhbHVlIjoiQTdtNUg3dnJPbHJsbFA1MUpGSmYxSEJSTWFIN1A0alZ6aCt4QWhRSFIwL2duZGFFaVFaY1lRTy9CZVBnUGUrUWNSd2NNdG1MTXByY2NaUjBucEYvbWhNTlJsRlBOMW80YnV2Y2xvWkFIR0kvSi9GeGIzTldqTVdJek1tUjlZMXk2MkFuTmxKNXV5RlhoUW14WHh4czhLUlVjY2wzWFhNYmc0Qm5Bdi9ldS9FTkc0TzhCZHFOdG85ck1jSEFteEdST2ZlbFV2MmlhRXppR090MGgwSzR1dzFiekVqOHk5NVI5T3EyakRoejdiOXRGamd3REppL1pnWEZkNEFoRXBZdnZxZlI3LzN1bER5U241aHRDNXB4SldnQXYvYStJSCtjdEpZSXdZQ1hDV2VaSkNZdzZQcTJQNXI0ckpWNWNzckpTbVlMenVnNzNHam9TWWxNUzUxRDdOUzlQUUVhNi9mbldyT1JYVjQ5aXVqdE1RRG1YWW5kR0pSRTJRUlp0TmNhc2dBbWM1RWE3dVI2U0Rjblg5anB1aXlVaDI4Q1Y2ZldWVEFXUkN3RE10aU1oNXRmcmxFK3IrWEFXYzdTbmM3byIsIm1hYyI6Ijg0NGZiMjIyYzM2NDdiMTYzNWZjYWE0NDY1NDk1MTE2ODE1ZjA4MTc5NzE0ZWM3NTQ0MmJiYmIxY2FmYzZjZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+