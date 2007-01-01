Житель Калуги застрелил знакомого

Конфликт произошел в деревне Верхняя Вырка в декабре прошлого года.

Теперь 39-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили во вторник в региональной прокуратуре.

По версии следствия, калужанин поссорился со знакомым и выстрелил ему в голову из пистолета ТТ.

После этого он вывез труп в лес на территории Суворовского района Тульской области.