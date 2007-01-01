Калужане угнали «Киа» и разобрали на запчасти

45-летнего виновника приговорили к пяти годам лишения свободы.

А его 55-летний подельник умер до оглашения приговора, рассказали 27 августа в прокуратуре Калужской области.

Угон произошел в апреле прошлого года в Калуге. После этого иномарку разобрали на запчасти.

Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.