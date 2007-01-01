+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужане угнали «Киа» и разобрали на запчасти
Криминал

Калужане угнали «Киа» и разобрали на запчасти

45-летнего виновника приговорили к пяти годам лишения свободы.
Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
0 204
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

А его 55-летний подельник умер до оглашения приговора, рассказали 27 августа в прокуратуре Калужской области.

Угон произошел в апреле прошлого года в Калуге. После этого иномарку разобрали на запчасти.

Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 сегодня
1 446
mrTJohn

Сперва был министром транспорта, теперь министр строительства и ЖКХ. Прямо гордость берет, какие универсалы у нас в стране. Куда ни кинь, везде могут. А простым инженером устроится, дык профильное высшее образование требуют.

...
Недвижимость и ЖКХ
Новым министром строительства и ЖКХ Калужской области стал Александр Шпиренко
15:47 сегодня
1 575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Он так всех мэров перетаскает.

...
Общество
Шапша сделал рокировку: мэр Обнинска стала его замом, а министр ЖКХ - мэром
14:56 сегодня
2 1358
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Судя по фото там еще конь не валялся..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
14:31 сегодня
11 5842
Владимир Горбачёв

https://vk.com/wall-47908301_2626473

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
11:42 сегодня
2 2359
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
11:35 сегодня
11 5842
Беня Ли

Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
11:12 сегодня
3 5151
maks17

Жаль, что не показали ход реконструкции Синих мостов и не рассказали о всей предистории эпохального события

...
Общество
Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов
10:30 сегодня
1 543
ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
10:26 сегодня
3 5151
Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
10:07 сегодня
2 2359
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IllNMU45b0FmczBNMnFUTndkTGMrdkE9PSIsInZhbHVlIjoiY3N0ZlAvalJNY2hJbWpzdjZOMm5FaDdOYXAwZGRlYlFPRG5wUGtERWFHTk9oRXZzMGN2bGJVT1pnaUtkRW45TFltbmZYNjdST2J0SjZqREVCRlJkNGhVM0N0dE12OTZVZEdMSXIwQS81aFI5MHNpMTdNek9Ydis4YVF0YkxXOWFjNnY2cVFYekNRaWhSMFRmQzVESDV1Y1ZUVlRqRGpJdGplOFErRGtSbHE4YTBHdHdZOEJwWlVma2gxMVNUanlKbHNNSldiRStDM1Z0TkpsTVJLdDZIN2V1M0tUbGhzc2VBcHp6aUtMSDBTQUg0ZmpzZklSRnphSG5VUGRNL3B0UlZMZUhWSjdVQmdmcDZ6bE1yaE9Wd0dwUXVhalVNam5hWkRaViszVGN4UlJUUGY1RFZJQTJVRjNlTklOQmxjYzVYVHR3dWJXS2YzNUZ3ZHFGUVgzc0lTaU0xWkJvRnJEY3Vta0k3SThBUEpWTUY3Ymp2NjJwK292U242eWZlYW1sQmNGNVlPVmw5dGpxK0twK3BPTDBPaWtTNUlyRnhiZ2xmb3lmTXpHRkRWL1F4OEdaRDh2TU81aFdTS0dWeWtYblZyb0RLY0x3RjRsTWZwL1diNTVWZUhkQ2IzVnlBQUtsWlpEVEhpL09uZXozdmM3aUpYdkp1YXJ0NTJkdjk1bXBCMnFuMHdhR1l3RzFRbmtVWjNBaVhvWHFTSisvVzNBUEFGdmZNcXJIZ3RtQmhRQk1CelJyclB3SW5hbGkyd2RxRHc4TmJlcURDUWZiK0YzdFA3MTJHcklsMisxbmJaRWkzYUJXSlplckJRTDhUNVNvTzN3SHpnZU4xeVp2cmJnNCIsIm1hYyI6ImVkZjliZTI2ODRkZWNiM2QyOGM5NDdmNWNiYWE4ZTBhMDQ0OWExNzIwMzM4Mzg1MTBlZjllYWEwMzhhZWU4ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJZNG5QVE95d3RhaXVyS212SENVRFE9PSIsInZhbHVlIjoiQm9aZDBucEtxTk5jaTJPaDA2eW94b1RHV1RVemdCcnJrM2R4aDJNSDJrTVowNE4zbUNoZWJGd3d4dXNQNVF1cUZCenl0Rnhhb001d0dvc2ZVaW0rcjN1TmhuTzk2SlZBRThMZU5zbFVwV1FZNllqeDFPYkhhUnd6UHVUZjkwOUJUaDZIVXlkcUZ5L1ZXUGFweHlTdDVaaUF6UWhSaHc2VDVsbTVlTnAyemRRa3hyZXFWeW9YaGVkcmVsMjkxOXYxK2FWb21PdnRWazdlK0ZGMlNCRE1DQzVacDZWVU9PcE9TM2txK3FBblo1ZWpHdHJvRWc1M3BBQ3k2SFpjRStNUXk4YWpVcTdNSHMyZEZNUThtY0VQS2pTQ1NyYmtSR2Y3SUNjOUI1alYxY3llb21JMzV2c2xSSHc4OUx1bFd2VU9TMzdPcWd0OTFOTENjY3AvdVBsaWZ4VUF3SU8xbytJU1JqQkdZb080M1BSKzkvSmgwUVErWlBIZjhQSmlqV21YZnp6MUR2Q2dUMWVMa3VlTWRyOVFMVWRhQUg2VVlwODR2WkpUdzBXVUVCMU1rU2Y5Tk41UjlSZFZxWXllTDlrUCIsIm1hYyI6Ijc2ZmI1MmRlNDkwMGMzODhjZmYxYTA5YWY5MzU5MDlmMmQ1NDBlNmM0YTJmNmNiNjU3MGVhZTliZTdmZTNiOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+