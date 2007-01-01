В Калуге должнику по алиментам грозит год колонии
Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили 27 августа в региональном ведомстве.
26-летний мужчина не платил деньги на содержание своего ребенка.
В декабре 2022 года его уже привлекали к административной ответственности, но это не помогло.
За период с ноября 2023 по апрель 2024 года калужанин задолжал 67 тысяч рублей.
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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....
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