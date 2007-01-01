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Криминал

В Калуге должнику по алиментам грозит год колонии

Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили 27 августа в региональном ведомстве.
Дмитрий Ивьев
16:25 сегодня
0 183
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26-летний мужчина не платил деньги на содержание своего ребенка.

В декабре 2022 года его уже привлекали к административной ответственности, но это не помогло.

За период с ноября 2023 по апрель 2024 года калужанин задолжал 67 тысяч рублей.

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mrTJohn

Сперва был министром транспорта, теперь министр строительства и ЖКХ. Прямо гордость берет, какие универсалы у нас в стране. Куда ни кинь, везде могут. А простым инженером устроится, дык профильное высшее образование требуют.

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Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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