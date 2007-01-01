В Калуге должнику по алиментам грозит год колонии

Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили 27 августа в региональном ведомстве.

26-летний мужчина не платил деньги на содержание своего ребенка.

В декабре 2022 года его уже привлекали к административной ответственности, но это не помогло.

За период с ноября 2023 по апрель 2024 года калужанин задолжал 67 тысяч рублей.