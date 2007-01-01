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В Калужской области завели дела на людей, которые нашли чужие банковские карты

Дмитрий Ивьев

В Малоярославце и Балабаново два человека обнаружили пластиковые карты и пошли тратить деньги в магазины, сообщили 27 августа в полиции.

Дмитрий Ивьев 301 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники