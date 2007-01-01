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Криминал

В Калужской области завели дела на людей, которые нашли чужие банковские карты

В Малоярославце и Балабаново два человека обнаружили пластиковые карты и пошли тратить деньги в магазины, сообщили 27 августа в полиции.
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
0 301
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В одном из случаев мужчина успел спустить 18 тысяч рублей. Во втором – женщина потратила 23 тысячи.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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