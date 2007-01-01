В Калужской области выдвинули обвинения по делу о массовой гибели рыбы
С территории сельхозпредприятия в реку Локнаву сбросили неочищенные сточные воды, рассказали 27 августа в Следственном комитете.
Из-за этого погибли 8000 особей рыбы.
В ходе следствия виновник полностью возместил ущерб в два миллиона рублей.
Следователи направили уголовное дело в прокуратуру.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....