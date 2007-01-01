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Главная Новости Криминал В Калужской области выдвинули обвинения по делу о массовой гибели рыбы
Криминал

В Калужской области выдвинули обвинения по делу о массовой гибели рыбы

Инцидент произошел в начале нынешнего года в деревне Верховой Сухиничского района.
Дмитрий Ивьев
12:59 сегодня
0 441
Фото: СК по Калужской области.
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С территории сельхозпредприятия в реку Локнаву сбросили неочищенные сточные воды, рассказали 27 августа в Следственном комитете.

Из-за этого погибли 8000 особей рыбы.

В ходе следствия виновник полностью возместил ущерб в два миллиона рублей.

Следователи направили уголовное дело в прокуратуру.

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