441 Фото: СК по Калужской области.

В Калужской области выдвинули обвинения по делу о массовой гибели рыбы

Дмитрий Ивьев

Инцидент произошел в начале нынешнего года в деревне Верховой Сухиничского района.

Дмитрий Ивьев 441 Фото: СК по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники