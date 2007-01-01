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Калужанин украл машину, чтобы разобрать на запчасти

Дмитрий Ивьев

Ночью он отбуксировал чужой автомобиль, который стоял на улице с открытой дверью, рассказали 27 августа в полиции.

Дмитрий Ивьев 82 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники