Калужанка зарегистрировала в квартире 15 мигрантов

На 35-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщили в понедельник, 26 августа, в областной полиции.

Жительница Калуги прописала мигрантов, но они с ней не жили.

По версии полиции, женщина брала с приезжих деньги за такую услугу.

Сейчас ведется расследование.