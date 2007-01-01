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Криминал

Калужанка зарегистрировала в квартире 15 мигрантов

На 35-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщили в понедельник, 26 августа, в областной полиции.
Дмитрий Ивьев
12:55 сегодня
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Жительница Калуги прописала мигрантов, но они с ней не жили.

По версии полиции, женщина брала с приезжих деньги за такую услугу.

Сейчас ведется расследование.

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