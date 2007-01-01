Бармена, умершего в Калужской области на фестивале «Сигнал», сильно избили

Опубликованы жуткие фотографии со стола патологоанатома.

В субботу, 24 августа, телеграм-канал «Осторожно новости» опубликовал фотографии тела Руслана Досаева, бармена, который умер на прошлой неделе на фестивале «Сигнал».

Как мы уже писали, по одной из версий, молодой человек пытался познакомиться с девушкой, но ее парень с друзьями были против, они избили и связали Досаева. По другой версии, он скончался от остановки сердца, а до того вел себя неадекватно.

На фотографиях, которые публикует проект, созданный Ксенией Собчак, видны следы побоев, множественные синяки, что говорит в пользу версии избиения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, идет расследование.