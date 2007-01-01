Бармена, умершего в Калужской области на фестивале «Сигнал», сильно избили
В субботу, 24 августа, телеграм-канал «Осторожно новости» опубликовал фотографии тела Руслана Досаева, бармена, который умер на прошлой неделе на фестивале «Сигнал».
Как мы уже писали, по одной из версий, молодой человек пытался познакомиться с девушкой, но ее парень с друзьями были против, они избили и связали Досаева. По другой версии, он скончался от остановки сердца, а до того вел себя неадекватно.
На фотографиях, которые публикует проект, созданный Ксенией Собчак, видны следы побоев, множественные синяки, что говорит в пользу версии избиения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, идет расследование.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....